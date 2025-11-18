Стало известно, когда Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы

Глава бюджетного комитета Совета федерации Анатолий Артамонов заявил, что СФ рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов 26 ноября на очередном заседании. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Госдума приняла законопроект о бюджете во втором чтении, третье чтение запланировано на 20 ноября. Нижняя палата парламента поддержала поправки депутатов и правительства, которые перераспределяют более 7 триллионов рублей.

«Будем [рассматривать]», — отметил Артамонов.

Он добавил, что в заседании будут участвовать представители Минфина и Счетной палаты.

Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона руб., на 2028 год – 45,869 триллиона руб. Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона руб. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом.

Прогнозируемый объем ВВП в 2026 году – 235,067 триллиона руб., в 2027 году – 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона. Ежегодный уровень инфляции, по плану, не превысит 4%.

Ранее эксперт проанализировал бюджет России на 2026-2028 годы.