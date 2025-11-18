На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз предупредили о последствиях изъятия активов РФ

Чепа: изъятие российских активов в Европе ударит по экономике Запада
Владимир Трефилов/РИА Новости

В случае воровства российских активов Евросоюзом со стороны Москвы будут предприняты ответные шаги. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отвечая на призыв постпреда США в НАТО Мэттью Уитакера к странам Европы занять более агрессивную позицию в отношении России.

По его словам, в США и Европе есть разные лагеря, которые делятся на тех, кто поддерживает конфликт на Украине, и тех, кто хочет завершить его.

«Здравый смысл понимает, что это чистое воровство, и это будет иметь самые серьезные последствия. Во-первых, будет ответка с нашей стороны, а во-вторых, ответка придет не только от нас», — сказал Чепа.

Он пояснил, что в случае конфискации российских активов в Европе весь мир поймет, насколько опасно там хранить свои активы.

По мнению депутата, если Европа все же пойдет на изъятие замороженных российских активов, то это ударит по самой западной экономике.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны занять более агрессивную позицию в отношении России.

По словам дипломата, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане. Представитель США подчеркнул, что сейчас самое время действовать смелее.

Ранее президент Финляндии Стубб сделал заявление о конфискации активов России.

