В Крыму назвали декларацию Парижа и Киева судорогами

Декларацию о сотрудничестве в военной сфере между Парижем и Киевом глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пропагандистской акцией и судорогами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, не стоит придавать серьезного значения этому мероприятию, поскольку дела на фронте у президента Украины Владимира Зеленского плохи.

«Поэтому пока их подписания больше выглядят как пропагандистская акция. Ну будут самолеты, на них нужны люди, которых надо обучить, топливо. У Зеленского на это нет времени. Впереди зима, газа и света нет. Поэтому все это — судороги», — отметил глава парламента Крыма.

Как отметил Константинов, Зеленскому необходимо создать вид, что Украине будут что-то поставлять, чтобы перебить набирающий обороты коррупционный скандал в стране.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега подписали «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации, а также «защиты неба». Среди прочего, оно предполагает поставку ста истребителей Rafale.

Ранее во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским.