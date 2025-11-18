На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму назвали декларацию Парижа и Киева судорогами

В парламенте Крыма декларацию Парижа и Киева назвали судорогами
true
true
true
close
Christophe Ena/Reuters

Декларацию о сотрудничестве в военной сфере между Парижем и Киевом глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пропагандистской акцией и судорогами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, не стоит придавать серьезного значения этому мероприятию, поскольку дела на фронте у президента Украины Владимира Зеленского плохи.

«Поэтому пока их подписания больше выглядят как пропагандистская акция. Ну будут самолеты, на них нужны люди, которых надо обучить, топливо. У Зеленского на это нет времени. Впереди зима, газа и света нет. Поэтому все это — судороги», — отметил глава парламента Крыма.

Как отметил Константинов, Зеленскому необходимо создать вид, что Украине будут что-то поставлять, чтобы перебить набирающий обороты коррупционный скандал в стране.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега подписали «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации, а также «защиты неба». Среди прочего, оно предполагает поставку ста истребителей Rafale.

Ранее во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами