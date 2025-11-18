По нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленского надо ударить ракетным комплексом «Орешник» за то, что он «обманул свой народ» и «проворовался». Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в эфире RTVI.

«Орешником» его бы накрыл, потому что он обманул народ Украины. Он проворовался, он нелегитимный президент, но это рано или поздно закончится», — высказался политик.

По мнению Миронова, у европейских союзников Киева «поубавилось энтузиазма» относительно помощи Зеленскому. При этом он обратил внимание на то, что некоторые «горячие головы» на Западе продолжают «раздувать русофобию». Политик отметил, что основная цель таких настроений — напугать граждан своих стран, заставить их верить в то, что война якобы неизбежна.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Европы теперь будут думать перед тем, как отправлять средства Украине на фоне коррупционного скандала в стране.

Ранее последствия коррупционного скандала для Зеленского сравнили с ядерным ударом.