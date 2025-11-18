На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Миронов пригрозил «проворовавшемуся» Зеленскому ударом «Орешником»

Миронов: по Зеленскому, который обманул народ Украины, надо ударить «Орешником»
true
true
true
close
Александр Натрускин/РИА Новости

По нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленского надо ударить ракетным комплексом «Орешник» за то, что он «обманул свой народ» и «проворовался». Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в эфире RTVI.

«Орешником» его бы накрыл, потому что он обманул народ Украины. Он проворовался, он нелегитимный президент, но это рано или поздно закончится», — высказался политик.

По мнению Миронова, у европейских союзников Киева «поубавилось энтузиазма» относительно помощи Зеленскому. При этом он обратил внимание на то, что некоторые «горячие головы» на Западе продолжают «раздувать русофобию». Политик отметил, что основная цель таких настроений — напугать граждан своих стран, заставить их верить в то, что война якобы неизбежна.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Европы теперь будут думать перед тем, как отправлять средства Украине на фоне коррупционного скандала в стране.

Ранее последствия коррупционного скандала для Зеленского сравнили с ядерным ударом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами