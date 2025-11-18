Зеленский встретится с руководством Рады и депутатами из-за коррупционного кризиса

Зеленский встретится с депутатами на фоне коррупционного кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен на этой неделе встретиться с руководством Верховной рады и депутатами правящей фракции «Слуга народа» на фоне коррупционного скандала в стране. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

17 ноября партии «Европейская солидарность» и «Голос» официально потребовали от Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку кабинет министров, сформировать новую коалицию в Верховной раде с участием не только пропрезидентской партии «Слуга народа», сформировать новое правительство.

Зеленский написал, что поручил готовить Ставку на 20 ноября. На этой неделе он поговорит с чиновниками и встретиться с руководством Рады и депутатами фракции «Слуга народа».

Глава государства добавил, что он готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, необходимые стране.

Дело о коррупции в энергосфере, как сообщили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), расследовали 15 месяцев. Ведомствам стало известно, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на предприятии «Энергоатом».

13 ноября Зеленский ввел санкции против украинских бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале.

Ранее сообщалось, что Миндич и Цукерман не планируют возвращаться на Украину.