Путин поблагодарил специалистов за нацеленность на результат в развитии ледокольного флота

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских корабелов, ученых-атомщиков и инженеров за нацеленность на результат в развитии атомного ледокольного флота. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой. В этом, несомненно, огромная заслуга наших замечательных корабелов, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных-разных профессий», — сказал глава государства в ходе церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград», в которой участвовал по видеосвязи.

В рамках мероприятия Путин также заявил, что участники специальной военной операции на Украине так же, как и их предшественники, сражающиеся за Сталинград в годы Второй мировой войны, всегда помнят, что за ними Россия. Глава государства поблагодарил жителей города, которые отстаивали Родину и в послевоенные годы сделали все для ее возрождения.

