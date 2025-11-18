Госдума подготовит обращение к кабмину по поводу изъятия активов РФ в Европе

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин поручил подготовить обращение к кабмину на случай изъятия активов РФ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил подготовить обращение к правительству РФ в связи с возможным изъятием российских активов в Европе. Трансляция велась на канале «ДумаТВ».

«Давайте мы с вами подготовим обращение к правительству РФ, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг», — заявил он.

По словам Володина, до этого времени документ можно будет качественно подготовить, а затем обсудить. После этого правительство предложит ответные меры, которые российская сторона будет готова предпринять в случае, если активы «начнут воровать».

Он обратил внимание на необходимость проинформировать парламенты ряда стран о возможных последствиях принятия решений, касающихся изъятия активов РФ. Председатель ГД добавил, что российская сторона должна быть готова «ответить жестко».

Володин допустил, что при необходимости изменить законодательство можно попросить правительство внести соответствующие предложения.

17 ноября Урсула фон дер Ляйен направила письмо членам ЕС, в котором говорится, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии заверила Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан сравнил финансирование Украины с помощью алкоголику ящиком водки.

