Политолог усмотрел западный след в попытке покушения на Шойгу

Политолог Авва: в попытке покушения на Шойгу замешаны западные спецслужбы
Евгений Биятов/РИА Новости

В попытке покушения на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу прослеживается типичный почерк. Речь о западных спецслужбах, которые стремятся посеять недоверие и разобщенность внутри России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Вадим Авва.

«Мы говорим о войне всего западного блока против России на территории Украины. И во всех этих операциях, как, собственно, и в теракте в «Крокус-Сити», для меня очевиден след объединенных усилий разведывательного сообщества Запада», — сказал эксперт.

Они так работают по всему миру. Если бы не мастерство российских спецслужб, покушение могло бы удаться, добавил он.

14 ноября ФСБ объявила о предотвращении покушения на одного из высших должностных лиц России, однако его имени называть не стали. «МК» утверждает, что целью операции украинских спецслужб был Шойгу. По информации издания, теракт готовили на Троекуровском кладбище в момент, когда чиновник планировал посетить могилы родственников.

По подозрению в подготовке покушения на Шойгу задержали трех человек: супругов из России, ранее судимых и наркозависимых, и нелегального мигранта из страны Центральной Азии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу рассказал об отношении Москвы к воинственным заявлениям политиков в Европе.

