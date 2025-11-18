На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему целью террористов был именно Шойгу

Колесник: покушением на Шойгу хотели оказать давление на Россию и посеять панику
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Террористы хотели оказать давление на Россию и посеять панику в обществе, готовя покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Сергей Шойгу — фигура влиятельная. Здесь больше оказать давление на нашу страну, на наших людей. Попытаться посеять панику», — заявил Колесник.

По его словам, подобные действия являются характерными для террористов во всем мире. Он отметил, что «Украина давным-давно считается террористическим государством». При этом депутат считает, что украинским спецслужбам в проведении террористических операций помогают западные страны, которые предоставляют Киеву оружие и взрывчатку.

Колесник призвал бороться с террористами, уничтожая их в местах дислоцирования, независимо от страны пребывания. Он напомнил, что подобное делают США, уничтожая «террористические гнезда», угрожающие американским гражданам, в любой точке мира.

14 ноября ФСБ объявила о предотвращении покушения на одного из высших должностных лиц России, однако его имени называть не стали. «МК» утверждает, что целью операции украинских спецслужб был секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По информации издания, теракт готовили на Троекуровском кладбище в момент, когда чиновник планировал посетить могилы родственников.

По подозрению в подготовке покушения на Шойгу задержали трех человек: супругов из России, ранее судимых и наркозависимых, и нелегального мигранта из страны Центральной Азии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ назвала обещанное Киевом вознаграждение за ликвидацию чиновника из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами