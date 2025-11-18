В Госдуме объяснили, почему целью террористов был именно Шойгу

Колесник: покушением на Шойгу хотели оказать давление на Россию и посеять панику

Террористы хотели оказать давление на Россию и посеять панику в обществе, готовя покушение на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Сергей Шойгу — фигура влиятельная. Здесь больше оказать давление на нашу страну, на наших людей. Попытаться посеять панику», — заявил Колесник.

По его словам, подобные действия являются характерными для террористов во всем мире. Он отметил, что «Украина давным-давно считается террористическим государством». При этом депутат считает, что украинским спецслужбам в проведении террористических операций помогают западные страны, которые предоставляют Киеву оружие и взрывчатку.

Колесник призвал бороться с террористами, уничтожая их в местах дислоцирования, независимо от страны пребывания. Он напомнил, что подобное делают США, уничтожая «террористические гнезда», угрожающие американским гражданам, в любой точке мира.

14 ноября ФСБ объявила о предотвращении покушения на одного из высших должностных лиц России, однако его имени называть не стали. «МК» утверждает, что целью операции украинских спецслужб был секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По информации издания, теракт готовили на Троекуровском кладбище в момент, когда чиновник планировал посетить могилы родственников.

По подозрению в подготовке покушения на Шойгу задержали трех человек: супругов из России, ранее судимых и наркозависимых, и нелегального мигранта из страны Центральной Азии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

