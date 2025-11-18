Эксперт объяснил тактику Трампа и ЕС в вопросе изъятия российских активов

Президент США Дональд Трамп не будет предпринимать никаких действий по изъятию замороженных российских активов – он будет ждать первого шага от Европы, а сам после этого отойдет в сторону и осудит это решение. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился экономист, политолог Александр Дудчак.

В США вероятность конфискации замороженных российских активов оценивают в 50%. Сейчас в большей степени настаивает на этом сценарии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако в этом ее пока мало кто поддерживает. В числе прочего, предложения фон дер Ляйен не исключают возможность предоставления Украине кредита за счет замороженных российских средств. По мнению Дудчака, она настаивает на грабеже, так как этого от нее требуют силы глобалистов, которые взамен пока не касаются темы ее коррупционных скандалов во время пандемии коронавируса.

«Поэтому ее поведение понятно, — заявил политолог. – [Президент Франции Эмманюэль] Макрон, даже этот сумасшедший, и тот сохраняет какие-то остатки здравого смысла и говорит, мол, нет, давайте все-таки воздержимся. В общем, пока у них сложная ситуация».

При этом Дудчак считает, что для России вопрос изъятия активов в данный момент не имеет значения, так как все равно Москва не может ими распоряжаться, а прибыль за эти средства получает Запад. В то же время, по его мнению, европейцы давно бы пошли на этот шаг, если бы были уверены в безнаказанности преступления.

Что касается Трампа, то он, по мнению экономиста, не собирается первым делать шаг – он будет настаивать на том, чтобы соответствующее решение приняли европейские страны. Это связано с нежеланием американского лидера «подставлять голову» под негативные последствия такого действия, объяснил эксперт.

«Он все-таки будет настаивать на том, чтобы европейцы сделали первый шаг. А потом отойдет в сторону и скажет: «Вот дураки»», — заключил экономист.

Напомним, о том, что Трамп может конфисковать замороженные российские активы на $2,5 млрд, говорится в сообщении бюджетного управления конгресса – вероятность этого сценария там оценили в 50%. Уточняется, что это может произойти в период с 2026 по 2028 год в случае принятия конгрессом законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025», который уточняет порядок использования замороженных активов РФ. В случае одобрения проекта закона около $300 млн будут инвестированы на короткий срок в ценные бумаги Минфина США.

