Трамп заявил, что американцам «чертовски повезло» с ним, эти слова вызвали смех

Трамп заявил американцам, что им чертовски повезло из-за его президентства

Американским избирателям «чертовски повезло» после победы президента США Дональда Трампа на выборах. Об этом заявил сам глава государства на саммите McDonald's Impact Summit, передает газета The Hill.

«Вам чертовски повезло, что я выиграл эти выборы, говорю вам», — подчеркнул он.

Как пишет Hill, такие слова Трампа вызвали смех и аплодисменты.

Газета сообщает, что во время предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал избирателям снизить цены и обратить вспять рекордный всплеск инфляции, наблюдавшийся при администрации Байдена.

Однако инфляция пока остается высокой при Трампе, отмечает издание, а рынок труда «быстро сдал позиции» по сравнению с «крупными успехами», достигнутыми при бывшем президенте Джо Байдене.

Трамп при этом считает, что к концу 2025 года инвестиции в американскую экономику превысят $20 трлн. Выступая в Белом доме, Трамп подчеркнул, что за девять месяцев в экономику США вложили свыше $17 трлн. Сейчас этот показатель составляет почти $18 трлн. К концу же года сумма инвестиций составит $20–21 трлн.

