Трамп заявил, что к концу года инвестиции в американскую экономику превысят $20 трлн

Трамп: к концу года инвестиции в экономику США составят $20-21 трлн

К концу 2025 года инвестиции в американскую экономику превысят $20 трлн, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Белом доме, Трамп подчеркнул, что за девять месяцев в экономику США вложили свыше $17 трлн. Сейчас этот показатель составляет почти $18 трлн. К концу же года сумма инвестиций составит $20-21 трлн.

Президент подчеркнул, что размер инвестиций в США в 10 раз превышают ранее осуществленные вложения в какую-либо страну. Он отметил, что это в основном достигнуто за счет введенных пошлин.

14 ноября сообщалось, что Южная Корея инвестирует $150 млрд в судостроительный сектор США в рамках торговой сделки с Вашингтоном. По словам Трампа, Сеул также выплатит Вашингтону $350 млрд за снижение торговых пошлин, а инвестиции богатых южнокорейских компаний и бизнесменов в американскую экономику превысят $600 млрд.

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.