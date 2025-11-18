На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что к концу года инвестиции в американскую экономику превысят $20 трлн

Трамп: к концу года инвестиции в экономику США составят $20-21 трлн
true
true
true
close
Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

К концу 2025 года инвестиции в американскую экономику превысят $20 трлн, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Белом доме, Трамп подчеркнул, что за девять месяцев в экономику США вложили свыше $17 трлн. Сейчас этот показатель составляет почти $18 трлн. К концу же года сумма инвестиций составит $20-21 трлн.

Президент подчеркнул, что размер инвестиций в США в 10 раз превышают ранее осуществленные вложения в какую-либо страну. Он отметил, что это в основном достигнуто за счет введенных пошлин.

14 ноября сообщалось, что Южная Корея инвестирует $150 млрд в судостроительный сектор США в рамках торговой сделки с Вашингтоном. По словам Трампа, Сеул также выплатит Вашингтону $350 млрд за снижение торговых пошлин, а инвестиции богатых южнокорейских компаний и бизнесменов в американскую экономику превысят $600 млрд.

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами