Россия под Одессой могла уничтожить ценные грузы стран НАТО

Россия ударом по порту Измаил могла уничтожить ценные военные поставки Украине со стороны НАТО. Об этом aif.ru заявил военный летчик генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Всем известно, что львиная доля вооружения НАТО Украине доставляется морем. Одним из пунктов, где принимаются грузы, является порт в Измаиле. Поэтому в результате удара могли пострадать и быть уничтожены артиллерийские снаряды, ракеты для систем противовоздушной обороны, патроны, важные комплектующие, обмундирование», — подчеркнул военный.

Западное оружие в итоге не доедет до частей ВСУ, отметил Попов, что «может быть критично» для армии Украины из-за нехватки снарядов.

17 ноября российские военные нанесли удары по порту Измаил в Одесской области. Украинские СМИ называют атаку одной из самых мощных на этот регион с начала СВО. После обстрела загорелся танкер, перевозивший, по одним данным, оружие НАТО, по другим — американский сжиженный природный газ.

По информации Telegram-канала Mash, в порту Измаил был нанесен удар по 125-метровому танкеру Orinda, который, предположительно, перевозил четыре тысячи тонн американского сжиженного природного газа и пришел на Украину из Румынии.

Ранее появилось видео ночной атаки БПЛА на Одесскую область.