Глава ЕК фон дер Ляйен считает, что украинский конфликт закончится в 2026 году

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что завершение конфликта на Украине состоится в конце 2026 года. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на копию ее письма к лидерам Европейского союза (ЕС).

«Во время подготовки проекта вариантов финансирования Украины в 2026–2027 годах Еврокомиссия исходит из того, что конфликт на Украине должен завершиться в конце 2026 года», — говорится в материале.

В письме глава ЕК отметила значительный масштаб дефицита финансирования Украины. Сообщается, что по прогнозам Международного Валютного Фонда (МВФ), даже в случае скорого завершения конфликта и при всей поддержке Киев столкнется с огромной нехваткой материальных средств.

Отмечается, что Фон дер Ляйен предлагает передать Украине средства в рамках помощи в начале второго квартала 2026 года без дополнительной фискальной нагрузки для республики. Кроме того, ее финансирование должно быть гибким, а ответственность за эту помощь должны разделить союзники Киева.

До этого журналист бельгийского телеканала RTBF Сандро Калдерон заявил, что коррупционный скандал на Украине может ослабить дальнейшую поддержку Киева со стороны европейских государств и в перспективе повлиять на процесс вступления страны в ЕС.

По его словам, коррупционный скандал, связанный с «пленками Миндича», только набирает обороты, однако он уже ослабил позиции президента Украины Владимира Зеленского. Теперь украинскому лидеру предстоит «быстро вернуть доверие как своих сограждан, так и европейцев».

Ранее Макрон заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине при его президентстве.