В Канаде Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy

Владимиру Зеленскому было отказано в регистрации товарного знака Zelenskyy на территории Канады. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав соответствующие документы.

Сообщается, что под брендом Zelenskyy планировалось предоставление широкого спектра услуг, включая астрологические и психологические консультации, услуги в области азартных игр, помощь в облачении в кимоно.

В документах содержатся полные персональные данные, включая фамилию, имя и отчество, идентичные данным Владимира Зеленского, а также домашний адрес, совпадающий с указанным на официальном сайте его офиса.

Причиной отказа в регистрации товарного знака стало несвоевременное внесение необходимых изменений в заявку со стороны Зеленского.

В официальном пресс-релизе офиса премьер-министра Канады Марка Карни, опубликованном после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается об активном сотрудничестве между двумя странами в поиске инновационных решений для защиты украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимнего периода.

