Премьер Канады рассказал, как Оттава помогает Киеву готовиться к зиме

Карни обсудил с Зеленским поддержку Украины в рамках «коалиции желающих»
Evan Buhler/Reuters

Канада тесно сотрудничает с Украиной в поиске новых возможностей защиты ее энергетической инфраструктуры перед наступлением зимы. Об этом говорится в пресс-релизе офиса премьера Марка Карни по итогам беседы с президентом Владимиром Зеленским.

Канадский политик осудил российские атаки на энергосистему Украины, которые оставили тысячи людей без света. В заявлении отмечается, что Оттава также взаимодействует с Киевом для обеспечения республики достаточным количеством газа.

«Лидеры подчеркнули важность сотрудничества Канады с партнерами по «коалиции желающих» (объединению из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине; Канада входит в их число. — «Газета.Ru») в целях поддержки Украины и укрепления мира и безопасности, в том числе посредством предоставления надежных гарантий безопасности», — сообщается в пресс-релизе.

10 октября Зеленский заявил, что на многих объектах критической инфраструктуры в стране продолжается ликвидация последствий ударов ВС РФ. В Киеве бригады восстанавливали электроснабжение и подачу воды. Также были проблемы с электроснабжением в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский намекнул на передачу Киеву ракет Tomahawk.

СВО: последние новости
