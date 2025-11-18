Небензя подверг критике принятую СБ ООН резолюцию по Газе

Резолюция по сектору Газа, принятая Советом Безопасности ООН, не подтверждает фундаментальные решения и принципы, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, на взгляд Москвы, резолюция ООН должна отражать общепризнанную международно-правовую основу и подтверждать фундаментальные решения и принципы. В первую очередь, отметил Небензя, краеугольную формулу двух государств для двух народов.

18 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана США по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, воздержались только постоянные члены — Россия и Китай.

Американский проект предусматривает создание в Газе временного органа управления под названием «совет мира» и развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение палестинской проблемы, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие радикальной палестинской группировки ХАМАС в управлении сектором в будущем.

Ранее Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по Газе.