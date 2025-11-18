Трамп признался в любви к McDonald's

Трамп признался в преданности к McDonald's и похлопал себя по животу

Президент США Дональд Трамп на бизнес-конференции в Вашингтоне публично признался в своей привязанности к сети быстрого питания McDonald's, назвав себя одним из самых верных клиентов компании. Его слова передает РИА Новости.

Во время выступления американский лидер повернулся к аудитории в профиль и похлопал себя по животу, наглядно демонстрируя последствия своего пристрастия к фастфуду. Момент вызвал оживление среди присутствующих.

«Как вы могли слышать, я один из ваших старых и самых лояльных клиентов. Это действительно я», — заявил Трамп.

В мае в рамках визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию местные власти организовали мобильный «Макдональдс» вблизи Королевского дворца, который сопровождал его в рамках поездки.

Полноценная точка быстрого питания была прикреплена к крупногабаритному грузовому автомобилю.

20 октября 2024 года во время предвыборной кампании Трамп посетил один из ресторанов McDonald's в городе Фистервил. В заведении он облачился в фартук, после чего приготовил несколько порций картофеля фри. Кроме того, он выдал несколько заказов посетителям ресторана за свой счет. Трамп заявил, что ему понравилась работа в McDonald's. Он допустил, что снова попробует поработать в ресторане этой сети.

