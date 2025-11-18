В США заявили, что Трамп намерен скрыть детали дела Эпштейна

Ким Дотком: люди не узнают правды с раскрытием файлов Эпштейна

Полная картина дела Джеффри Эпштейна не станет доступна общественности, поскольку президент США Дональд Трамп использует свои полномочия для сокрытия нежелательной информации. Об этом написал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в соцсети Х.

«Будут обнародованы только те документы по делу Эпштейна, которые прошли процедуру рассекречивания. Трамп и его структуры позаботятся о том, чтобы скрыть все, что он считает нужным», – заявил Дотком.

Ожидается, что палата представителей США проведет голосование по вопросу публикации материалов, связанных с делом Эпштейна. Ранее Дональд Трамп выступал против этой инициативы, однако впоследствии изменил свою позицию.

Голосование стало возможным благодаря давлению со стороны как демократов, так и ряда республиканцев, включая Марджори Тейлор Грин и Томаса Масси. Законодатели применили так называемую петицию о высвобождении, что позволило обойти позицию спикера палаты представителей Майка Джонсона и вынести вопрос на голосование.

Ранее в США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна.