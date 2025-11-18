Трамп заявил, что удары по Мексике приемлемы для пресечения наркотрафика

Трамп: удары по Мексике приемлемы для прекращения наркотрафика в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность к силовым мерам против Мексики, если это потребуется для ликвидации наркокартелей и прекращения поставок наркотиков в США. Об этом пишет ТАСС.

«Меня это устраивает, мы должны сделать что угодно, чтобы остановить [поток] наркотиков», — сказал Трамп в Белом доме в ответ на вопрос журналиста о возможности американских ударов по мексиканской территории.

В начале ноября телекомпания NBC News сообщила о том, что администрация Дональда Трампа приступила к разработке плана операции по противодействию наркокартелям на территории Мексики. Согласно информации, полученной NBC News от анонимных чиновников, рассматривается возможность отправки в Мексику как американских военнослужащих, так и сотрудников разведывательных служб. Подчеркивается, что начальные стадии подготовки к данной потенциальной миссии, включающей проведение наземных операций в Мексике, уже запущены.

