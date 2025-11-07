Большинство французов негативно оценивают политику Макрона

Почти 90% французов считают политическую программу Эммануэля Макрона провалом. Об этом свидетельствует опрос компании Odoxa-BackBone Consulting, опубликованный Le Figaro.

По их данным, 89% французов назвали политику, проводимую Эммануэлем Макроном с 2017 года, полным провалом. Как поясняется в сообщении, более трех четвертей его же избирателей, а это 77%, разделяют такое мнение.

Больше всего жители Франции недовольны действиями Макрона по трем направлениям. Так, порядка 88% граждан не видят улучшения покупательской способности на фоне роста госдолга, а также проблем с принятием проекта госбюджета на 2026 год. Свыше 86% опрошенных французов недовольны непопулярной пенсионной реформой. Кроме того, 85% участников опросов считают, что страна не справляется с приемом мигрантов.

Отмечается, что опрос был проведен в режиме онлайн с 5 по 6 ноября. Всего в нем приняли участие 1002 человека.

В начале сентября сообщалось, что Макрон столкнулся с рекордным падением рейтинга за все время своего пребывания у власти. Согласно исследованию социологической службы Verian, лишь 15% французов одобряют деятельность главы государства. Уровень недоверия тогда Макрону достиг 80%, что на то время стало худшим показателем с момента его избрания в 2017 году.

Ранее Макрона признали худшим президентом Франции.