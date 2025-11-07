На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Большинство французов негативно оценивают политику Макрона

Le Figaro: около 90% французов считают политику Макрона провальной
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Почти 90% французов считают политическую программу Эммануэля Макрона провалом. Об этом свидетельствует опрос компании Odoxa-BackBone Consulting, опубликованный Le Figaro.

По их данным, 89% французов назвали политику, проводимую Эммануэлем Макроном с 2017 года, полным провалом. Как поясняется в сообщении, более трех четвертей его же избирателей, а это 77%, разделяют такое мнение.

Больше всего жители Франции недовольны действиями Макрона по трем направлениям. Так, порядка 88% граждан не видят улучшения покупательской способности на фоне роста госдолга, а также проблем с принятием проекта госбюджета на 2026 год. Свыше 86% опрошенных французов недовольны непопулярной пенсионной реформой. Кроме того, 85% участников опросов считают, что страна не справляется с приемом мигрантов.

Отмечается, что опрос был проведен в режиме онлайн с 5 по 6 ноября. Всего в нем приняли участие 1002 человека.

В начале сентября сообщалось, что Макрон столкнулся с рекордным падением рейтинга за все время своего пребывания у власти. Согласно исследованию социологической службы Verian, лишь 15% французов одобряют деятельность главы государства. Уровень недоверия тогда Макрону достиг 80%, что на то время стало худшим показателем с момента его избрания в 2017 году.

Ранее Макрона признали худшим президентом Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами