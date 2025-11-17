На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде обвинили Запад в лживых нарративах о «разрухе» в России

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Западные СМИ и лидеры мнений насаждают «лживые нарративы о разрухе и коррупции» в России, которые рассчитаны в том числе на россиян, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на круглом столе «Инструменты противодействия информационной агрессии Запада против РФ». Его слова передает ТАСС.

По словам парламентария, западные страны, стремясь нанести РФ стратегическое поражение, предпринимают на этом направлении агрессивные усилия, в том числе с использованием современных возможностей и технологий информационных средств.

«Продвигаются стереотипы о России как о варварской стране, чуть ли не изолированной в современном мире», — подчеркнул сенатор.

Кисляк обратил внимание, что в западных странах отменяются российские достижения, культура и язык, а также переписывается история. В то же время вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Даниил Бисслингер заявил, что с проблемой информационных вбросов в одиночку не способно ни одно государство, так как она имеет глобальный характер.

10 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство телерадиокомпании «Би-би-си» распространяло множество фейков и вбросов, в том числе о России. Дипломат отметила, что на британской телерадиокорпорации «клейма ставить негде».

Ранее Трамп порадовался отставкам руководства «Би-би-си».

