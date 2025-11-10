На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова отреагировала на отставку руководства Би-би-си

Захарова: на Би-би-си «клейма ставить негде»
Александр Кряжев/РИА Новости

На Би-би-си «клейма ставить негде», руководство телерадиокорпорации сфабриковало «Бучу» и распространяло множество фейков и вбросов. Об этом заявила в интервью газете «Взгляд» официальный представитель МИД РФ, комментируя отставку гендиректора и исполнительного директора Би-би-си.

Дипломат отметила, что западные СМИ в целом неоднократно создавали фейки, в том числе о России.

«На них клейма ставить негде», — сказала Захарова.

Она добавила, что также журналисты Би-би-си придумывали истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, «вбросы про Скрипалей» и многое другое.

9 ноября гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Деборы Тёрнесс объявили об отставке на фоне скандала со сфальсифицированной речью президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия.

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом лидер Соединенных Штатов «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». А в действительности американский лидер говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Ранее Трамп порадовался отставкам руководства «Би-би-си».

