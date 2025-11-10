На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп порадовался отставкам руководства Би-Би-Си

Трамп выразил удовлетворение уходом в отставку руководителей Би-Би-Си
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил удовлетворение уходом в отставку руководства Би-Би-Си, на фоне обвинений британской вещательной корпорации в искажении речи американского лидера. Об этом Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы государства, высшее руководство Би-Би-Си, включая ее гендиректора Тима Дэйви, уходят в отставку или уволены потому, что их поймали на «искажении» его «идеальной» речи 6 января 2021 года. Трамп поблагодарил британскую газету Daily Telegraph, разоблачившую коррумпированных «журналистов» Би-Би-Си.

3 ноября Daily Telegraph обратила на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

Беспорядки на Капитолийском холме прошли 6 января 2021 года. Их организовала группа сторонников Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. В результате штурма было эвакуировано и закрыто здание Капитолия, а заседание конгресса, на котором должны были подсчитать голоса выборщиков и официально подтвердить победу Джо Байдена, приостановили.

Ранее в Би-Би-Си решили извиниться за подделку речи Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами