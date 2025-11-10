Трамп порадовался отставкам руководства Би-Би-Си

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил удовлетворение уходом в отставку руководства Би-Би-Си, на фоне обвинений британской вещательной корпорации в искажении речи американского лидера. Об этом Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы государства, высшее руководство Би-Би-Си, включая ее гендиректора Тима Дэйви, уходят в отставку или уволены потому, что их поймали на «искажении» его «идеальной» речи 6 января 2021 года. Трамп поблагодарил британскую газету Daily Telegraph, разоблачившую коррумпированных «журналистов» Би-Би-Си.

3 ноября Daily Telegraph обратила на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

Беспорядки на Капитолийском холме прошли 6 января 2021 года. Их организовала группа сторонников Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. В результате штурма было эвакуировано и закрыто здание Капитолия, а заседание конгресса, на котором должны были подсчитать голоса выборщиков и официально подтвердить победу Джо Байдена, приостановили.

Ранее в Би-Би-Си решили извиниться за подделку речи Трампа.