Генконсул обвинил Францию в политике «выдавливания» дипломатов России

Генконсул Оранский: Франция ведет политику выдавливания российских дипломатов
Власти Франции ведут политику «выдавливания» российских дипломатов со своей территории. Об этом РИА Новости заявил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

«Самая большая проблема сейчас с визами, с аккредитацией новых сотрудников. Ситуация сейчас просто идет к тому, что сотрудники по тем или иным семейным причинам уезжают, в Россию, возвращаются, а замены приехать не могут», — сказал генконсул.

Оранский добавил, что он должен был завершить свою миссию еще летом. Однако, по его словам, сменяющий его консул уже восемь месяцев ждет визу.

Накануне министерство иностранных дел Франции пообещало усилить давление на Россию после массированного удара Вооруженных сил РФ по территории Украины, который состоялся 14 ноября. В МИД Франции осудили подобные действия, назвав их якобы «дальнейшей эскалацией», которая демонстрирует нежелание Москвы завершать конфликт с Киевом.

Ранее Макрон обвинил Россию в распространении фейков о клопах во Франции.

