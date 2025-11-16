На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Франция пообещала усилить давление на Россию

МИД Франции пообещал усиливать давление на Россию после ее ударов по Украине
true
true
true
close
Shutterstock

Министерство иностранных дел Франции пообещало усилить давление на Россию после массированного удара ВС РФ по территории Украины, который состоялся 14 ноября. Об этом говорится на сайте дипведомства страны.

В МИД Франции осудили действия России, назвав их якобы «дальнейшей эскалацией», которая демонстрирует нежелание Москвы завершать конфликт с Киевом. Париж подчеркнул, что поддерживает суверенитет Украины и настаивает на ее территориальной целостности.

«Франция будет продолжать вместе со всеми своими партнерами усиливать поддержку Украины и давление на Россию с целью прекращения войны», — говорится в заявлении.

14 ноября Минобороны России сообщило, что в «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающими их работу.

Ранее Зеленский усомнился в мощи ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами