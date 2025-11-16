Франция пообещала усилить давление на Россию

МИД Франции пообещал усиливать давление на Россию после ее ударов по Украине

Министерство иностранных дел Франции пообещало усилить давление на Россию после массированного удара ВС РФ по территории Украины, который состоялся 14 ноября. Об этом говорится на сайте дипведомства страны.

В МИД Франции осудили действия России, назвав их якобы «дальнейшей эскалацией», которая демонстрирует нежелание Москвы завершать конфликт с Киевом. Париж подчеркнул, что поддерживает суверенитет Украины и настаивает на ее территориальной целостности.

«Франция будет продолжать вместе со всеми своими партнерами усиливать поддержку Украины и давление на Россию с целью прекращения войны», — говорится в заявлении.

14 ноября Минобороны России сообщило, что в «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающими их работу.

Ранее Зеленский усомнился в мощи ВС РФ.