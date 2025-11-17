Макрон рассчитывает на окончание конфликта на Украине при его власти во Франции

Макрон надеется на конец конфликта на Украине до его ухода с поста главы Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что останется на посту руководителя страны на момент завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которую транслировал Елисейский дворец в соцсети X.

Напомним, согласно французской конституции, Макрон не сможет баллотироваться на третий срок на следующих президентских выборах — в 2027 году.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», — сказал он, отвечая на вопрос о помощи Украине после его ухода с поста главы государства.

При этом французский лидер подчеркнул, что решения, принятые западными союзниками Киева в последние месяцы, перевернули ход конфликта.

В ходе встречи Макрон и Зеленский подписали «историческое» соглашение о военной помощи Киеву. Детали документа не раскрываются, однако, по данным СМИ, речь в нем идет о поставках боевой авиации и средств противовоздушной обороны.

Украинский лидер уже заявил, что Киев закупит у Парижа 100 истребителей Rafale. При этом, по словам экспертов, их поставки начнутся в лучшем случае в 2029 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде РФ объяснили бесполезность военного соглашения между Францией и Украиной.