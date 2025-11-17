На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон рассчитывает на окончание конфликта на Украине при его власти во Франции

Макрон надеется на конец конфликта на Украине до его ухода с поста главы Франции
true
true
true
close
Christophe Ena/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что останется на посту руководителя страны на момент завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которую транслировал Елисейский дворец в соцсети X.

Напомним, согласно французской конституции, Макрон не сможет баллотироваться на третий срок на следующих президентских выборах — в 2027 году.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», — сказал он, отвечая на вопрос о помощи Украине после его ухода с поста главы государства.

При этом французский лидер подчеркнул, что решения, принятые западными союзниками Киева в последние месяцы, перевернули ход конфликта.

В ходе встречи Макрон и Зеленский подписали «историческое» соглашение о военной помощи Киеву. Детали документа не раскрываются, однако, по данным СМИ, речь в нем идет о поставках боевой авиации и средств противовоздушной обороны.

Украинский лидер уже заявил, что Киев закупит у Парижа 100 истребителей Rafale. При этом, по словам экспертов, их поставки начнутся в лучшем случае в 2029 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде РФ объяснили бесполезность военного соглашения между Францией и Украиной.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами