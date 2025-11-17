На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил желание Японии наладить отношения с Китаем

Политолог Кистанов: порча дипотношений невыгодна ни Китаю, ни Японии
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Разгоревшийся дипломатический конфликт между Китаем и Японией стал едва ли не самым серьезным за последние годы. Однако ни Пекин, ни Токио не заинтересованы в том, чтобы надолго портить между собой отношения. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов, комментируя новость о том, что японский дипломат отправился в КНР.

«Во-первых, они экономические партнеры. Во-вторых, конфронтация играет против них в условиях торговой политики [президента США] Дональда Трампа», — пояснил эксперт.

Стоит ожидать «словесной эквилибристики» и, в конечном итоге, снижения напряженности между странами, добавил он.

17 ноября стало известно, что Япония направила высокопоставленного дипломата в Китай для урегулирования ситуации после слов японского премьер-министра Санаэ Такаити об угрозе для страны из-за действий КНР против Тайваня.

14 ноября в минобороны Китая заявили, что Япония потерпит сокрушительное поражение, если осмелится вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня. В Пекине призвали Токио «помнить уроки прошлого». Политический скандал разгорелся после того, как Такаити допустила возможность воспользоваться правом на коллективную самооборону, если тайваньский вопрос станет «угрожающим выживанию» Японии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее китайских граждан призвали избегать поездок в Японию.

