На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина просит у Запада до $20 млрд на следующий год военного конфликта

МО Украины: Киеву на военные нужды на 2026 год нужно до $20 млрд
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Украине на следующий год нужно до $20 млрд на продолжение военного конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу минобороны Украины Дениса Шмыгаля.

«Украине в следующем году потребуется военная помощь на сумму от 12 до 20 миллиардов долларов в рамках новой инициативы НАТО по закупке американского оружия», — пишет агентство.

Шмыгаль добавил, что Украина способна произвести 10 млн БПЛА к 2026 году при достаточном финансировании со стороны союзников, но ей также необходимо больше дальнобойных артиллерийских снарядов для борьбы с российскими войсками, отмечает Reuters.

15 октября глава Пентагона Пит Хегсет напомнил Европе, что США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки оружия для Украины.

«Теперь настало время всем странам НАТО перейти от слов к делу — нарастить инвестиции в механизм PURL («Список приоритетных потребностей Украины». — «Газета.Ru») и усилить поддержку Украины», — сказал он.

Ранее в США анонсировали «крупное объявление» по оружию для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами