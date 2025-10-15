Украина просит у Запада до $20 млрд на следующий год военного конфликта

МО Украины: Киеву на военные нужды на 2026 год нужно до $20 млрд

Украине на следующий год нужно до $20 млрд на продолжение военного конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу минобороны Украины Дениса Шмыгаля.

«Украине в следующем году потребуется военная помощь на сумму от 12 до 20 миллиардов долларов в рамках новой инициативы НАТО по закупке американского оружия», — пишет агентство.

Шмыгаль добавил, что Украина способна произвести 10 млн БПЛА к 2026 году при достаточном финансировании со стороны союзников, но ей также необходимо больше дальнобойных артиллерийских снарядов для борьбы с российскими войсками, отмечает Reuters.

15 октября глава Пентагона Пит Хегсет напомнил Европе, что США призывают партнеров по НАТО увеличить закупки оружия для Украины.

«Теперь настало время всем странам НАТО перейти от слов к делу — нарастить инвестиции в механизм PURL («Список приоритетных потребностей Украины». — «Газета.Ru») и усилить поддержку Украины», — сказал он.

Ранее в США анонсировали «крупное объявление» по оружию для Украины.