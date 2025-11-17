На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сами подрезали себе крылья»: немецкий эксперт о внешней политике ФРГ

Политик Нимайер: немцы недовольны отношениями Германии и России
Global Look Press

Экономическая ситуация в Германии, впрочем, как и во всей Европе, сегодня сложная. Причем дело не только в санкциях в отношении России, но и в финансовых кризисах, которые европейцы пережили в последние годы. Об этом рассказал немецкий политик, журналист и писатель Ральф Нимайер. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Он напомнил, что основой немецкой промышленности по-прежнему являются малые и средние предприятия, большинство из которых — энергоемкие, поэтому им нужен дешевый российский газ.

«Мы получаем газ от наших друзей, и это смешно, потому что мы загружаем газ на танкер и перевозим его на дизельных судах через океан, чтобы разгрузить в Гамбурге. Это безумная ситуация, которая множит стоимость газа во много раз, и именно поэтому наша экономика находится в упадке. Все эти санкции привели к тому, что мы сами подрезали себе крылья», — подчеркнул Нимайер.

Кроме того, антироссийские санкции подрывают социально-политическую ситуацию в ФРГ и других странах Евросоюза, отметил журналист. Немцы, по его словам, разгневаны такой политикой своих властей.

До этого Нимайер говорил, что отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения СВО, и ключевую роль в этом процессе сыграет газопровод «Северный поток-2». По его мнению, наличие российско-немецкого трубопровода является «лучшим мирным проектом».

Ранее Мерц заявил об особой исторической ответственности Германии.

