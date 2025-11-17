Захарова: в ЕК «накаркали» будущее Украины, говоря о размещении ее военных в ЕС

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс «накаркал» будущее Украины, рассуждая о планах разместить ее военный контингент в странах Евросоюза (ЕС), поскольку при таком сценарии Киеву они якобы больше не понадобятся. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До этого Кубилюс предложил после окончания конфликта разместить украинских военнослужащих во всех странах ЕС, граничащих с Россией, отметив, что хотел бы начать со своей родины — Литвы.

По его словам, это позволит обеспечить гарантии коллективной защиты стран восточного фланга ЕС и создать дополнительные меры безопасности. Он уточнил, что украинские войска с боевым опытом могли бы находиться в прибалтийских странах рядом с немецкими и ротируемыми американскими подразделениями. Кубилюс также задавался вопросом о возможности ротации украинского батальона в Литве рядом с постоянной немецкой бригадой.

Россия неоднократно заявляла о повышенной активности НАТО у своих западных границ и выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.

Ранее военный эксперт предупредил, что Европа готовит граждан к войне с РФ в 2027 году.