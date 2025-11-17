ЕК направила странам ЕС план по кредиту Украине за счет российских активов

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен направила письмо членам Евросоюза, в котором говорится о трех вариантах удовлетворения финансовых потребностей Украины, включая кредит с использованием замороженных российских активов. Об этом сообщил Reuters.

«Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счет грантов, кредит с ограниченным правом выкупа, финансируемый Союзом за счет заимствований на финансовых рынках, или кредит с ограниченным правом выкупа, привязанный к остаткам наличности на иммобилизованных активах», — говорится в письме.

В документе с вариантами, приложенном к письму, фон дер Ляйен добавила, что «эти три варианта не являются взаимоисключающими. Их можно комбинировать или чередовать».

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказал мнение, что Украина может никогда не вернуть кредит в размере €140 млрд, который страны Евросоюза намерены обеспечить за счет замороженных активов РФ.

Ранее в Euroclear заявили о готовности оспорить в суде возможную конфискацию активов России.