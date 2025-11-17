На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕК направила странам ЕС план по кредиту Украине за счет российских активов

Reuters: глава ЕК направила странам ЕС план по финансированию Украины
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен направила письмо членам Евросоюза, в котором говорится о трех вариантах удовлетворения финансовых потребностей Украины, включая кредит с использованием замороженных российских активов. Об этом сообщил Reuters.

«Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счет грантов, кредит с ограниченным правом выкупа, финансируемый Союзом за счет заимствований на финансовых рынках, или кредит с ограниченным правом выкупа, привязанный к остаткам наличности на иммобилизованных активах», — говорится в письме.

В документе с вариантами, приложенном к письму, фон дер Ляйен добавила, что «эти три варианта не являются взаимоисключающими. Их можно комбинировать или чередовать».

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро высказал мнение, что Украина может никогда не вернуть кредит в размере €140 млрд, который страны Евросоюза намерены обеспечить за счет замороженных активов РФ.

Ранее в Euroclear заявили о готовности оспорить в суде возможную конфискацию активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами