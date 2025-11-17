Экс-премьера Бангладеш признали виновной в преступлениях против человечности

Международный трибунал по уголовным делам в Бангладеш признал экс-премьера страны Шейх Хасину виновной в преступлениях против человечности при подавлении массовых беспорядков в 2024 году и заочно приговорил ее к смертной казни. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, судебное заседание по делу бывшего премьер-министра Республики Бангладеш и двух ее ближайших соратников — экс-главы МВД Асадуззамана Хана Камаля и бывшего генерального инспектора полиции Чоудхури Абдулла Аль Мамуна — началось утром 17 ноября. Хасина на суде не присутствовала, поскольку покинула страну в 2024 году на фоне массовых беспорядков. Из фигурантов дела на заседании находился только Аль Мамун. Он признал себя виновным и согласился помочь суду «раскрыть правду».

Прокурор потребовал приговорить Шейх Хасину к смертной казни за жестокое подавление антиправительственных протестов в прошлом году. Согласно законам Бангладеш, она может подать апелляцию только в случае ареста или если сама сдастся в течение 30 дней после оглашения приговора.

Бывший премьер республики в интервью неоднократно заявляла, что непричастна к расправе над участниками беспорядков. Она утверждает, что эти приказы отдавал Мухаммад Юнус, который возглавил временное правительство после бегства Хасины из страны. По данным телеканала News18, она и ее окружение улетели в Индию.

В июне 2024 года в Бангладеш начались массовые беспорядки на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство. К борьбе с митингующими привлекли армию. В это же время международный трибунал по уголовным преступлениям Бангладеш выдал ордер на арест Шейх Хасины.

Ранее экс-премьер Бангладеш Хасина заявила, что считает США причастными к ее отставке.