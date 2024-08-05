Стало известно о местонахождении Шейх Хасины после отставки с поста премьера Бангладеш

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина после объявления об отставке вместе со своей сестрой покинула свою резиденцию в Дакке и прибыла в индийский город Агартала. Об этом сообщает телеканал News18.

Предполагается, что после Индии политик отправится в Лондон.

«Рейс, на котором она (премьер. — Прим. ред.) и ее окружение летели, был замечен в небе над Юттар Прадеш (штат в Индии) ранее в понедельник днем», — сообщил телеканал.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

5 августа агентство Reuters со ссылкой на посольство Бангладеш в Нью-Дели сообщило, что премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию на фоне протестов.

Ранее митингующие подожгли мемориальный музей первого президента Бангладеш.