Экс-премьер Бангладеш Хасина связала свою отставку с действиями США

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина считает США причастными к ее отставке в связи с тем, что она отказала Вашингтону предоставить бангладешский Остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение Хасины.

«Я могла бы остаться у власти, отказавшись от суверенитета Острова Святого Мартина и предоставив США контроль над Бенгальским заливом», — цитируют экс-премьера источники издания.

По их словам, Хасина заявила, что она ушла в отставку, чтобы не быть свидетельницей роста расправ над людьми, к которым стремились радикалы.

В июне 2024 года в Бангладеш начались массовые беспорядки на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство. К борьбе с митингующими привлекли армию. Премьер Бангладеш покинула страну. По словам ее сына, она формально продолжает оставаться главой кабмина, и официально в отставку не уходила.

Позднее посольство России в Дакке призвало сограждан по возможности покинуть Бангладеш и вернуться на родину. Также дипломаты предупредили, что диппредставительство будет работать в ограниченном режиме, а консульский отдел закроют до 7 августа.

Ранее был арестован бывший начальник разведки Бангладеш.