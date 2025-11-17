На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иран запланировал провести встречу по Афганистану с участием России

Shutterstock

Иран готовит встречу по Афганистану в середине декабря с участием стран-соседей Афганистана, а также России и Китая. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, Иран работает над созданием контактной группы, в рамках которой планируется обсудить вопросы помощи Афганистану и поддержания стабильности в регионе с использованием региональных механизмов. Дипломат отметил, что в последние дни Тегеран предпринял ряд «эффективных шагов» в отношении Афганистана и Пакистана.

Иранские власти заявляли о готовности выступить посредником между Кабулом и Исламабадом. Хатибзаде уточнил, что встреча состоится через месяц.

Напряженность между Пакистаном и Афганистаном обострилась после ударов ВВС Пакистана в начале октября по Кабулу и рынку в провинции Пактика, в результате которых, по данным некоторых источников, были ликвидированы три руководителя пакистанских талибов (движение внесено в список террористических организаций), а также разрушены торговые постройки. Министерство обороны Афганистана предупредило, что ответственность за последствия ударов ляжет на пакистанские военные.

Боевые столкновения вдоль линии Дюранда, непризнанной Кабулом границы, начались в ночь на 15 октября. Пакистанская армия заявила, что наносила удары по позициям террористических формирований в ответ на нападения на блокпосты в округе Куррам. Позднее пакистанское МИД объявило о достижении с Афганистаном соглашения о временном прекращении огня.

Ранее президент США Дональд Трамп захотел наказать Иран за сотрудничество с Россией.

