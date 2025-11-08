На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Талибы заявили о провале мирных переговоров с Пакистаном

Представитель талибов обвинил Исламабад в провале мирных переговоров
true
true
true
close
Felipe Dana/AP Photo

Мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном провалились, однако перемирие продолжается, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя талибов (движение внесено в список террористических организаций) Забиуллу Муджахида.

По его словам, причина провала переговоров в том, что руководство Пакистана оказывало давление на Кабул, ожидая, что Афганистан возьмет на себя ответственность за внутреннюю безопасность Пакистана. Он подчеркнул, что это выходит за рамки возможностей афганских властей.

Тем не менее, заявил Муджахид, «установленное прекращение огня до сих пор не было нарушено нами и будет соблюдаться».

15 октября власти Пакистана и Афганистана заключили соглашение о прекращении огня на 48 часов. Несмотря на неоднократные обвинения Пакистана в нарушении соглашения, позднее они договорились о продлении режима прекращения огня. Причиной конфликта называют деятельность группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» на территории Афганистана.

Ранее Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами