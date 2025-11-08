Талибы заявили о провале мирных переговоров с Пакистаном

Мирные переговоры между Афганистаном и Пакистаном провалились, однако перемирие продолжается, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя талибов (движение внесено в список террористических организаций) Забиуллу Муджахида.

По его словам, причина провала переговоров в том, что руководство Пакистана оказывало давление на Кабул, ожидая, что Афганистан возьмет на себя ответственность за внутреннюю безопасность Пакистана. Он подчеркнул, что это выходит за рамки возможностей афганских властей.

Тем не менее, заявил Муджахид, «установленное прекращение огня до сих пор не было нарушено нами и будет соблюдаться».

15 октября власти Пакистана и Афганистана заключили соглашение о прекращении огня на 48 часов. Несмотря на неоднократные обвинения Пакистана в нарушении соглашения, позднее они договорились о продлении режима прекращения огня. Причиной конфликта называют деятельность группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» на территории Афганистана.

Ранее Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном.