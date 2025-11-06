Уиткофф ответил на вопрос о своем будущем на посту спецпосланника Трампа

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф готов оставаться в своей должности столько времени, сколько этого пожелает американский лидер Дональд Трамп. Об этом он сообщил на Американском бизнес-форуме в Майами, передает РИА Новости.

«Так долго, как он [Трамп] хочет», — отметил Уиткофф, комментируя перспективы своей работы на посту спецпосланника.

Заявление было сделано после публикаций в СМИ о возможной отставке Уиткоффа. Чиновник добавил, что никогда не вернется в бизнес и намерен продолжать государственную службу.

Уиткофф может покинуть свой пост до конца года. По словам источника Times of Israel, в окружении спецпосланника Трампа уже обсуждают его дальнейшие шаги, а он сам рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе. В понедельник Белый дом представил 20-пунктный план американского президента по прекращению войны в регионе, который, по словам Уиткоффа, может быть применен и к конфликту между Россией и Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф заявил, что США урегулируют конфликт между Россией и Украиной.