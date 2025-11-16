На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии предостерегли от возвращения к покупке энергетических ресурсов России

Депутат бундестага Кизеветтер счел абсурдом покупку энергоносителей у России
Rabea Gruber/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер резко раскритиковал идею о возвращении к поставкам энергетических ресурсов из России в Германию. Таким образом он прокомментировал призыв премьера Саксонии Михаэля Кречмера к возобновлению поставок из РФ, сообщает Handelsblatt.

«Сегодня абсурдно даже рассматривать возможность поставок энергоносителей из России», — заявил Кизеветтер.

Он объяснил это тем, что ВС РФ «ежедневно» наносят удары по территории Украины и, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры республики.

До этого немецкий журналист и политик Ральф Нимайер назвал русофобскую политику Германии ошибочной и заявил, что страна «сама подрезала себе крылья».

Политик уточнил, что санкции против России привели экономику ФРГ в состояние упадка. По его информации, ключевой причиной этого стало лишение энергоемких предприятий недорогого российского газа, из-за чего немецкая промышленность теперь вынуждена покупать дорогостоящий СПГ, а также переносить производства за границу.

Ранее Зеленский понадеялся на Трампа и «Божью помощь» в конфискации активов России.

