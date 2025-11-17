На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии раскритиковали Стубба за одно заявление о России

Политик Мема раскритиковал Стубба за слова о военном давлении на Россию
true
true
true
close
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X раскритиковал слова президента страны Александра Стубба о необходимости военного давления на Россию ради завершения конфликта на Украине.

«Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие, необходимое для нанесения ударов по России и ее военной промышленности. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта», — написал Мема.

По его словам, такое развитие событий станет лишь путем к катастрофе. На каждый удар Украины Россия дает «еще более сильный и масштабный» ответ, поэтому военное давление не может быть решением, констатировал политик.

Президент Финляндии считает, что для установления мира на Украине президенту США Дональду Трампу и лидерам Европы нужно максимально усилить давление на Россию и ее лидера Владимира Путина, чтобы «изменить его стратегическое мышление». Политик призвал изъять замороженные активы России и передать их Украине, а также усилить военное давление на Москву.

Ранее президент Финляндии восхитился Зеленским.

