Немецкий министр обсудит в Пекине роль Китая в завершении конфликта на Украине

Немецкий вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что во время визита в Пекин намерен обсудить ситуацию на Украине, поскольку Китай играет «ключевую роль» в завершении конфликта. Его слова приводит Tagesspiegel.

Клингбайль заверил, что Берлин стремится к диалогу с Китаем для поиска решений насущных проблем, несмотря на растущую международную напряженность. По его словам, во время визита в Пекин в повестке дня будет «потенциальное влияние Китая на конфликт на Украине».

«Китай играет решающую роль в завершении этой войны», — сказал Клингбайль.

До этого глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль назвал одной из важнейших проблем мира на Украине поддержку Китаем «российской военной машины». Он отметил, что без нее «агрессивная война» якобы была бы невозможна.

18 августа официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай будет способствовать урегулированию украинского кризиса собственными методами. Дипломат не подтвердила и не опровергла, что Пекин в сложившейся ситуации готов взять на себя ответственность за обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Ранее Зеленский отказал Китаю в роли гаранта безопасности Украины.