Фицо отменил запланированное обращение по случаю праздника Словакии

Фицо отменил обращение ко Дню борьбы за свободу из-за вирусного заболевания
Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо из-за болезни отменил обращение по случаю Дня борьбы за свободу и демократию, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Markíza.

Эрик Калиняк, зампред партии «Курс — социальная демократия», которую возглавляет политик, рассказал, что у главы правительства вирусное заболевание. Уже накануне было видно, что Фицо чувствует себя плохо.

День борьбы за свободу и демократию отмечается в Словакии и Чехии 17 ноября. Он был учрежден в память событий 1989 года, когда в Чехословакии началась «Бархатная революция». В результате нее был свергнут коммунистический режим. Праздник был государственным с 2001 года, а в 2025-м перестал. За его отмену правительство Фицо подверглось критике.

Прошлой весной премьер Словакии несколько раз отменял встречи на фоне проблем со здоровьем. Тогда политик признавался, что не до конца оправился от ранений, полученных при покушении, и ему предстоят еще несколько операций.

Ранее Зеленский отменил традиционное вечернее обращение к украинцам.

