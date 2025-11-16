На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конгрессмен США, замеченный за просмотром обнаженки, обвинил в этом Маска

Конгрессмен, пойманный на просмотре фото полуголых дам, обвинил в этом Маска
Dear White Staffers/X

Официальный представитель американского конгрессмена-демократа Брэда Шермана, которого поймали за просмотром откровенных изображений в соцсети Х прямо во время авиаперелета, в разговоре с New York Post заявил, что снимки случайно появились у политика в рекомендательной ленте.

По словам представителя, в случившемся виноват непосредственно предприниматель и владелец X Илон Маск, который «испортил алгоритмы» платформы.

В заявлении, опубликованном в субботу, Шерман возложил ответственность на алгоритмы соцсети, отметив, что платформу после изменений Маска «переполняют материалы, на которые пользователи не подписывались». Источники Punchbowl News уточнили, что откровенные фото появились у конгрессмена в разделе For You, формируемом автоматически.

Политик в свое оправдание отметил, что не имеет проблем, связанных с подобным контентом. Он отметил, что за длительный перелет «пролистал более тысячи публикаций» и допустил, что мог задержать взгляд на изображениях женщин дольше, чем на фотографиях пейзажей.

В соцсетях накануне появились снимки конгрессмена из самолета, где он листал в X фотографии полуобнаженных девушек. На кадрах, сделанных пассажиром, заметно, что в ленте следуют подряд несколько снимков девушек в откровенной одежде.

Фотографии, на которых Шерман рассматривает на планшете снимки женщин в нижнем белье на максимальной яркости экрана, сделал один из пассажиров. Публикация аккаунта Dear White Staffers в соцсети Х, обвинившая конгрессмена в просмотре эротики на борту, набрала свыше 13,7 млн просмотров за сутки.

Отвечая на вопрос о том, уместно ли просматривать подобные изображения в общественном месте, Шерман заявил, что не считает увиденное чем-то запрещенным, но признал, что для открытого просмотра на борту это «неподходящий контент».

Ранее ученых встревожили изменения в порнографии за 25 лет.

