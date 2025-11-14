На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученых встревожили изменения в порнографии за 25 лет

JSR: за 25 лет уровень агрессии в порнографии утроился
true
true
true
close
Shutterstock

В популярных онлайн-порно за последние 25 лет резко выросла доля сцен с физической агрессией. К такому выводу пришла международная команда ученых. Главный вклад в тенденцию вносит стремительный рост распространенности шлепков, однако фиксируется и увеличение более жестких практик — ударов и удушения. Работа опубликована в журнале The Journal of Sex Research (JSR).

Авторы проанализировали 255 самых просматриваемых роликов на Pornhub, загруженных в период с 2000 по 2024 год (каждый — минимум 2 млн просмотров). По словам профессора Университета Макгилла Эрана Шора, исследование стало продолжением его работы по проверке распространенного тезиса о том, что «мейнстрим-порно становится все жестче».

Ученые использовали два показателя: общую «видимую агрессию» (список физических действий, вне зависимости от контекста) и «скрытую агрессию» — когда исполнитель явно выражает отказ или дискомфорт, но партнер продолжает действие.

В целом физическая агрессия встречалась в 43,9% видео. Чаще всего — шлепки (39,2%), реже — дергание за волосы (10,2%). Скрытая агрессия оказалась крайне редкой и отмечена лишь в 1,6% роликов.

Однако динамика оказалась наиболее показательной. Доля сцен с видимой агрессией выросла почти втрое: с примерно 20% в начале 2000-х до 55–60% в последние десять лет.

«Предыдущие исследования, охватывавшие данные до середины 2010-х, не фиксировали заметного роста. Поэтому такое увеличение оказалось неожиданным», — отметил Шор.

Рост связан прежде всего с распространением шлепков: если в 2000-х они появлялись менее чем в 20% роликов, то в 2010–2020-х уже более чем в половине. При этом заметно увеличилось и число сцен с ударами и особенно с удушением — оно не встречалось в ранних роликах, но появляется примерно в 15% самых популярных видео 2020-х годов.

Ученые предупредили, что удушение может нормализоваться в массовой сексуальной культуре, поскольку популярные видео формируют у зрителей представления о «нормальном» сексуальном поведении. Это, по словам Шора, «может быть потенциально опасной тенденцией».

Ранее был назван неожиданный фактор, формирующий опасные сексуальные фантазии.

