Украина и Дания договорились о совместном производстве вооружений

Шмыгаль: Дания разрешила Украине производить оружие на своей территории
Andrii Nesterenko/Reuters

Украина и Дания подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий организацию производства украинского вооружения на территории скандинавской страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Согласно документу, стороны договорились о создании совместных производственных мощностей, обмене технологиями и привлечении финансирования из фондов Европейского союза для реализации оборонных проектов.

Как отметил Шмыгаль, производимая продукция будет направлена на поддержку сил обороны, а в долгосрочной перспективе украинский опыт и разработки усилят обороноспособность стран-союзников.

2 октября премьер-министр Дании Метте Фредериксен на неформальном саммите лидеров Евросоюза в Копенгагене заявила, что Европе необходимо перевооружиться к 2030 году, в 2035 году будет «слишком поздно».

Политик отметила, что не может утверждать, будто бы Европа ничего не делала, так как она делает много. Фредериксен выразила надежду на то, что все европейские лидеры признают тот факт, что сегодня Украина является первой линией обороны.

Ранее СМИ рассказали о крахе проекта «стена дронов» в Европе.

Новости Украины
