Новые мэры Сиэтла и Нью-Йорка отказались от кофе из Starbucks

В США победившая на выборах мэра Сиэтла (крупнейший город на северо-западе США) Кэти Уилсон присоединилась к забастовке работников кофеен Starbucks. Об этом сообщает KUOW.

Радиостанция передает, что 13 ноября политик выступала на пикете бастующих через несколько часов после победы на выборах. Она заявила, что сама не покупает кофе в Starbucks и призвала избирателей тоже этого не делать.

«Когда права трудящихся подвергаются нападкам, что нам делать? Вставайте и давайте отпор», — призвала Уилсон.

В материале уточняется, что бастующие требуют от руководства кофейного гиганта повышения заработной платы и улучшения кадрового состава. Им обещали новые контракты к концу прошлого года, но никаких изменений не произошло.

«Я хочу наслаждаться городом, в котором живу, потому что сейчас я просто работаю, сплю и пытаюсь уложиться в бюджет, чтобы прожить на работе в Starbucks», — описала текущие условия бариста и член профсоюза Эмма Кокс.

Призыв Уилсон бойкотировать Starbucks поддержал и новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Три дня назад он отказался от кофе компании, пока ее сотрудники бастуют.

До этого стало известно, что сотрудники сети кофеен Starbucks собирались провести забастовки как минимум в 40 городах США. В них должны принять участие более 1 тыс. сотрудников из 65 кофеен.

