В десятках городов США пройдут забастовки сотрудников Starbucks

Bloomberg: сотрудники Starbucks намерены провести забастовки в 40 городах США
Depositphotos

Сотрудники сети кофеен Starbucks намерены провести забастовки как минимум в 40 городах США. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, демонстрации могут начать организовывать уже с 13 ноября.

Интересы работников Starbucks представляет профсоюз Workers United. Согласно его планам, забастовки пройдут в Нью-Йорке, Филадельфии, Сиэтле, Далласе и десятках других американских городов. Ожидается, что в них примут участие более 1 тыс. сотрудников из 65 кофеен.

В материале отмечается, что Workers United может продлить демонстрации, если не удастся достигнуть прогресса при урегулировании правовых споров и заключении профсоюзного договора. При этом в Starbucks отрицают, что в компании имели место какие-либо правонарушения в отношении работников.

Как выяснили журналисты, забастовки сотрудников решили приурочить к акции «День красной чашки», которую Starbucks проводит каждый год. В рамках этой акции сеть кофеен привлекает клиентов, выдавая им многоразовые стаканы с праздничной тематикой.

5 ноября РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента сообщили, что Starbucks зарегистрировал в РФ товарный знак в виде фирменного логотипа — бело-зеленого круга с изображением девушки. Заявка на регистрацию была подана еще в мае прошлого года, но решение по нему приняли в ноябре 2025 года. Право на использование данного товарного знака будет действовать до 2034 года.

Ранее генеральный директор Starbucks Брайан Никкол объявил о закрытии 400 кофеен.

