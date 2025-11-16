Страны Карибского бассейна и Африки потребовали ответа от Британии за работорговлю

Страны Карибского бассейна и Африки потребовали репараций от Британии за рабство

Страны Карибского бассейна (Caribbean Community, CARICOM) и Африки требуют репараций от Великобритании за торговлю рабами на протяжении нескольких веков, пишет Reuters.

Сообщается, что 15 стран, входящих в CARICOM, намерены представить план репараций, который включает в себя «призывы к полным и официальным извинениям, образовательным программам, списанию долгов и денежной компенсации».

Аналогичный план разрабатывают и страны Африканского союза, отмечает Reuters. Указанные государства требуют компенсаций за европейскую торговлю рабами в XV-XIX веках, жертвами чего стали более 12,5 млн человек.

Отмечается, что в мире растет негативная реакция на требования репараций и многие европейские лидеры даже выступают против обсуждения этой темы, заявляя, что современные государства не могут нести ответственность за исторические ошибки. Так, в прошлом году перед саммитом Содружества в Самоа премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предпочел бы смотреть в будущее, а не участвовать в «бесконечных дискуссиях о репарациях за прошлое».

В октябре стало известно, что губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект по созданию бюро по репарациям для потомков американских темнокожих рабов.

Ранее сообщалось, что анализ ДНК помог узнать происхождение тысяч рабов, спасенных британцами в XIX веке.