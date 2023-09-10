Анализ ДНК помог узнать происхождение тысяч рабов, спасенных британцами в XIX веке

Ученые из Копенгагенского университета (KU) с помощью анализа ДНК выявили происхождение порабощенных африканцев, освобожденных британцами, а затем брошенных на отдаленном острове в Атлантическом океане. Исследование опубликовано в The American Journal of Human Genetics.

Британия получила огромную выгоду от торговли рабами. В период с 1562 по 1807 год страна использовала 2,7 миллиона порабощенных африканцев для развития экономики в Британии и в своих колониях за рубежом. В 1833 году она объявила об отмене рабства и начала борьбу с рабовладельческими судами. Примерно 27 тысяч рабов из Африки были похищены с захваченных кораблей в период с 1840 по 1867 год и помещены на остров Святой Елены в рамках попытки Великобритании искоренить трансатлантическую работорговлю.

Африканцев, переживших тяжелые условия путешествия, поместили на карантин в долине Руперта на острове Св. Елены. Восемь тысяч не пережили обезвоживание, дизентерию, оспу и недоедание. Некоторые из тех, кто выжил, были возвращены в Африку или вывезены в Вест-Индию, а другим было разрешено остаться на острове.

Части Африки, из которых они происходили, до сих пор оставались предметом предположений. В новом иссследовании ДНК, выделенную из костей 20 человек, сравнили с геномами более чем трех тысяч современных африканцев из 90 популяций стран Африки к югу от Сахары.

Результаты во многом соответствовали историческим документам: 17 из 20 человек были мужчинами; похищенные люди принадлежали к разным группам, с разными языками и обычаями. Они происходили из разных групп населения, расположенных между северной Анголой и Габоном. Это соотносится с тем, что работорговля переместилась на север из Центральной Анголы в XIX веке.

«Я думаю, что это исследование иллюстрирует, как древняя геномика может быть использована для восстановления давно утерянных аспектов жизни и опыта порабощенных и других маргинализированных сообществ, чьи истории часто опускались из письменных источников или намеренно скрывались», — отметил доцент кафедры геномики в Копенгагенском университете Ханнес Шредер.

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