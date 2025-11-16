На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан сравнил Меркель со своей женой

Орбан заявил, что уважает Меркель, хоть она и повышала голос на него
Axel Schmidt/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уважает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель несмотря на то, что она повышала на него голос. Об этом глава венгерского кабмина рассказал в эфире подкаста MD Meets.

«Я уважал Ангелу Меркель... Она даже кричала на меня иногда. Это было нехорошо. Во всяком случае, больше, чем моя жена... Но она открытый человек, интеллектуал», — сказал премьер Венгрии.

Орбан добавил, что Меркель никогда не использовала свою власть для навязывания своей позиции. По его словам, вместо этого экс-канцлер стремилась выслушать мнение других и обсудить ситуацию.

12 ноября экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Меркель могла бы предотвратить украинский конфликт, если бы осталась на своем посту. С точки зрения бывшего главы ведомства, Минские соглашения благотворно повлияли на ситуацию на Украине, так как отсрочили вооруженный конфликт на восемь лет.

Ранее в Кремле ответили на слова Меркель о роли Польши в начале конфликта на Украине.

